Всего в список попало 5 моделей от Nvidia и AMD с учетом разных ценовых диапазонов.

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed продолжают подводить итоги 2023 года. Их прошлые материалы были посвящены лучшим мониторам и CPU. А в новом ролике они составили подборку лучших видеокарт на рынке.

Всего в топ попало 5 моделей от Nvidia и AMD в разных ценовых диапазонах. Отмечается, что в 2023 году ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше и сейчас, пожалуй, лучшее время для сборки игрового ПК.

Начальный уровень: в этом сегменте стоит обратить внимание на Radeon RX 6600. Эта видеокарта имеет на борту 8 ГБ видеопамяти, тянет все современные игры в Full HD разрешении и заметно обгоняет любые решения с ценником до 200 долларов.

в этом сегменте стоит обратить внимание на Radeon RX 6600. Эта видеокарта имеет на борту 8 ГБ видеопамяти, тянет все современные игры в Full HD разрешении и заметно обгоняет любые решения с ценником до 200 долларов. Бюджетный уровень : далее идут уже более современные видеокарты. Здесь первенство удерживает GeForce RTX 4060. Хоть она стоит дороже Radeon RX 7600, но при этом имеет поддержку всех актуальных технологий NVIDIA, включая DLSS 3 Frame Generation.

: далее идут уже более современные видеокарты. Здесь первенство удерживает GeForce RTX 4060. Хоть она стоит дороже Radeon RX 7600, но при этом имеет поддержку всех актуальных технологий NVIDIA, включая DLSS 3 Frame Generation. Золотая середина: лучшим выбором за $400-500 будет Radeon RX 7700 XT. Не так давно AMD заметно снизила стоимость этой видеокарты, что позволяет ей на равных конкурировать с более дорогой RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

лучшим выбором за $400-500 будет Radeon RX 7700 XT. Не так давно AMD заметно снизила стоимость этой видеокарты, что позволяет ей на равных конкурировать с более дорогой RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Предтоповый уровень: далее у нас видеокарта опять от AMD, RX 7900 XT. Это лучшее решение и абсолютный топ за свои деньги, видеокарта имеет целых 20 ГБ видеопамяти и подойдет для игр в 2K при максимальных настройках графики или в 4K, но с менее требовательными настройками.

далее у нас видеокарта опять от AMD, RX 7900 XT. Это лучшее решение и абсолютный топ за свои деньги, видеокарта имеет целых 20 ГБ видеопамяти и подойдет для игр в 2K при максимальных настройках графики или в 4K, но с менее требовательными настройками. Самый топ: если бюджет неограничен, то лучшим решением будет приобрести GeForce RTX 4090. Эта карта обеспечивает самый высокий уровень производительности среди всех GPU на рынке. "Экономным" геймерам стоит обратить внимание на более доступную Radeon RX 7900 XTX.

А меж тем Nvidia готовит к выпуску самую дешевую из своих актуальных видеокарт. Речь про обновленную модель RTX 3050 с пониженным энергопотреблением и меньшим объемом памяти. Она выйдет в феврале и будет стоить 179 долларов.

Параллельно компания готовит к выпуску новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super – они выйдут на месяц раньше, в январе. В рамках линейки Super ожидается анонс сразу трех моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

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