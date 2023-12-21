Речь про обновленную модель RTX 3050 с пониженным энергопотреблением и меньшим объемом памяти.

Самая доступная из актуальных видеокарт Nvidia не выйдет в январе, как считалось ранее. Речь про обновленную модель GeForce RTX 3050 с пониженным энергопотреблением и меньшим объемом памяти.

Появилась информация от авторитетного портала VideoCardz, что выход карты перенесли на февраль. Продавать ее собираются за 179 долларов (~6700 грн).

Ранее источники сообщили, что в отличие от стандартной версии RTX 3050 с 8 Гбайт памяти и частотой 1552 МГц эта получит 6 ГБайт и 1470 МГц, а также разрядность шины в 96 бит, а не в 128 бит. При этом TGP (Total Graphics Power) составит 75 Вт вместо 130 Вт, то есть карте не нужно будет дополнительное питание.

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В настоящий момент оригинальная GeForce RTX 3050 с 8 ГБ продается примерно за $230. Около 200 долларов стоит Radeon RX 6600, которая хоть и интереснее в плане "начинки", чем RTX 3050 6 ГБ, но не предлагает трассировку лучей и DLSS на уровне с Nvidia.

Параллельно Nvidia готовит к выпуску новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super – их представят в январе 2024 года. В рамках серии Super ожидается анонс трех моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

Ранее специалисты составили рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2023 году. С какими-то современные игры будут идти в 1080р, а с какими-то – вполне неплохо в 2К. Однако запускаться с ними будут все игры.

А магазин игр Steam в начале месяца делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди игроков. Число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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