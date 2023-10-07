Модель Active предлагает металлическую раму, большой дисплей AMOLED и поддержку GPS.

Один из самых популярных суббрендов Xiaomi – Amazfit – без лишнего шума запустил продажи умных часов Active. Они могут протянуть почти месяц на одном заряде, а еще имеют кучу режимов тренировки и большой экран.

Amazfit Active получили квадратный AMOLED-дисплей с диагональю 1,75 дюйма и разрешением 450 х 390 пикселей. Часы заключены в металлическую рамку и защищены от попадания влаги (5 ATM), пишет Gizmochina,

Важнейшей фишкой новинки является аккумулятор емкостью 300 мАч. Как обещает производитель в обычном режиме часы проработают до 14 дней, в режиме экономии энергии – до месяца. Непрерывная тренировка с активным GPS полностью разрядит аккумулятор за 24 часа.

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В Amazfit Active встроен датчик BioTracker PPG, который фиксирует частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом. Также датчик оборудован встроенным термометром, а спортсмены оценят наличие GPS.

Часы умеют отображать уведомления и входящие звонки со смартфона, а также управлять музыкой. На AliExpress Amazfit Active продаются за 150 долларов (~5400 грн).

В прошлом месяце Apple представила новое поколение своих смарт-часов – они получили сразу ряд крутых фишек. Так, версия для спортсменов Watch Ultra 2 получила самый яркий в мире экран на 3000 нит. А одной из главных фишек Series 9 стал специальный жест двойного касания пальцев.

Также УНИАН рассказывал о "неубиваемых" смарт-часах стоимостью всего 20 долларов. Они предназначены в первую очередь для активного отдыха, а стоят намного дешевле конкурентов.

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