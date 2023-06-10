Ничего скачивать или устанавливать не нужно – это фишка есть на всех версиях ОС, начиная с Android 11.

Среди всех популярных мессенджеров на сегодняшний день только Telegram позволяет безвозвратно удалить сообщение из переписки. В отличие от того же Viber или WhatsApp, в ленте не остается никаких пометок или уведомлений – отправленное сообщение просто исчезает, словно его никогда и не было.

Оказывается, не совсем. Если у вас смартфон на Android, то есть хитрый способ прочитать удаленное сообщение в Telegram. При этом, ничего скачивать или устанавливать не нужно – фишка есть на всех версиях ОС, начиная с Android 11.

Как читать удаленные сообщения в Telegram

Большинство смартфонов на базе операционной системы Android имеют встроенную функцию "История уведомлений". Вот как ее включить:

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Идем в "Настройки" → "Уведомления";

Клацаем на "История уведомлений" и активируем тумблер.

Историю уведомлений можно смотреть здесь же или в шторке уведомлений на главном экране.

После активирования "История уведомлений" ваш смартфон будет вести журнал всех входящих уведомлений, включая те, которые впоследствии удаляются отправителем.

Таким образом, если сообщение было доставлено на ваш смартфон, оно будет сохранено в этом журнале и вы сможете прочитать его в любое время, даже если отправивший сообщение человек нажмет на кнопку "удалить для всех".

Стоит отметить, что если на вашей Android-оболочке по указанному пути такая функция отсутствует, попробуйте поискать ее в разделе системных настроек, который отвечает за управление уведомлениями. Как минимум, она должна присутствовать на OnePlus, Xiaomi и Samsung.

Как альтернативный вариант – в Google Play есть специальные приложения, которые перехватывают и сохраняют сообщения из любых мессенджеров, даже если собеседник удалил пост у себя и у вас. Но в такой ситуации может быть сложно убедиться в том, что оповещения не отправляются на какой-либо сервер. Поэтому действуйте на свой страх и риск.

Ранее УНИАН также делился лайфхаком, который позволит реже заряжать смартфон. И рассказывали о важной процедуре на смартфоне, которую многие игнорируют, но которую нужно выполнять раз в неделю.

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