Важно отметить, что данный лайфхак работает только с ПК и ноутбуками на базе Windows.

В сети "завирусился" лайфхак на случай, если вы забыли пароль от Wi-Fi, и при этом хотите подключить новый девайс. За два дня небольшой ролик, опубликованный в твиттере, набрал более 7 миллиона просмотров.

Важно отметить, что данный лайфхак работает только с ПК и ноутбуками на базе ОС Windows.

Как быстро найти пароль от вайфая

Сначала нужно запустить настройку "Выполнить" или Run – она активируется нажатием комбинации клавиш Win+R. Затем в появившемся окне пишете cmd – это включит командную строку.

Перед вами появится черное окно командной строки, Windows будет ждать команды после фразы C:\Users\Имя пользователя\. Сразу же после нее вам нужно написать ту самую волшебную команду:

netsh wlan show profile name= *Название вайфая* key=clear и нажать Enter

вместо *Название вайфая*, конечно, напишите название вашей Wi-Fi сети.

Система отобразит параметры подключения, безопасности и другую полезную информацию. В разделе безопасности, рядом со строкой "Содержимое ключа" (Key Content), вы найдете пароль от вашего роутера. УНИАН проверил этот метод и подтверждает его эффективность.

Видеоинструкция:

Важно отметить, что в командной строке нельзя редактировать текст, написанный внутри – в случае ошибки придется удалить все до момента опечатки. Кроме того, этот способ менее удобен, чем на смартфоне, где для просмотра ключевого слова для вайфая достаточно сделать пару тапов в настройках.

Ранее УНИАН рассказывал, куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы интернет "летал". Не все пользователи знают, что в квартире есть определенные места, в которых крайне нежелательно размещать коробку с интернетом, чтобы не портить соединение.

Также делились лайфхаком, как избавиться от рекламы в приложениях и играх. Несмотря на то, что реклама в смартфонах является их неотъемлемой частью, ее можно вполне легально отключить. И для этого не придется ничего скачивать и устанавливать.

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