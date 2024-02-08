Несмотря на то, что реклама в мобильных приложениях давно является их неотъемлемой частью, ее можно вполне легально отключить. Для этого не придется ничего скачивать и устанавливать.

Порой, нет ничего более раздражающего, чем встроенная реклама в приложениях и играх. При этом, часто бывает так, что она появляется даже в платных программах или возникает в сервисах неоправданно часто.

Однако все же есть парочка действенных способов оградить себя от просмотра назойливых баннеров. Расскажем об этом в нашем материале. Описанные ниже способы подходят для смартфонов на базе Android, но некоторые из них могут быть применимы и на iPhone.

Самый простой способ отключить рекламу на смартфоне

Звучит очевидно, но самый простой способом (помимо покупки платной версии) избавиться от рекламы – отключить интернет на вашем телефоне или включить авиарежим. Поскольку реклама не работает без интернета, чтобы не видеть ее, нужно выключить мобильную сеть и Wi-Fi.

Видео дня

Несмотря на то, что этот способ не требует от пользователей особых знаний или сложных настроек, у него есть существенный недостаток. На какое-то время вы останетесь без сообщений из мессенджеров, новостей и уведомлений.

Альтернативный способ – сменить регион

В многих странах действует очень строгая политика в отношении рекламы. Например, в Великобритании запрещена реклама, содержащая элементы, которых нет в геймплее игры – это считается наиболее обманчивым видом рекламы.

Следовательно, избавиться от рекламы в приложениях в некоторых случаях может помочь смена региона на "Великобритания". Скорее всего, поток рекламы снизится или вообще иссякнет. Кроме того, с переключением региона можно получить новые функции.

Как убрать всплывающую рекламу на Андроид

Перед отправкой каждого рекламного сообщения на ваш гаджет оно проходит через DNS-сервер. Обычно этот сервер устанавливается по умолчанию вашим оператором или провайдером связи, но на Android его можно изменить.

Например, можно поставить сервер от компании AdGuard, который будет фильтровать поток информации и блокировать рекламу. Чтобы его активировать, нужно в настройках смартфона зайти в раздел, посвященный персональному DNS-серверу, и ввести имя хоста "dns.adguard.com".

После этого, зайдите в приложение, где ранее постоянно выскакивала реклама. Скорее всего, ее там больше нет. Либо количество баннеров и роликов заметно уменьшилось.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как быстро почистить динамики смартфона при помощи бесплатного приложения. Если проводить подобную чистку хотя бы раз в месяц, поход в сервисный центр вам не грозит.

Также рассказывали, как сделать так, чтобы в Telegram не писали незнакомые люди – это новая опция, которую добавили в недавнем обновлении.

Вас также могут заинтересовать новости: