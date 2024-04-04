Если в планах Apple ничего не изменится, официальная презентация iPhone 16 состоится в сентябре.

Компания Apple уже знает, какими будут новые смартфоны, ведь гигантское производство iPhone 16 нужно запланировать заранее и все продумать. Поэтому уже сейчас в сети появляются фотографии макетов, по которым можно оценить дизайн новых айфонов.

Если iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max практически не отличаются от прошлогодних моделей, то базовые версии выделяются вертикальными блоками камер, напоминая iPhone 11. При этом сам блок камеры также поменял форму.

Другое заметное нововведение – выросшие в размерах Pro-модели. iPhone 16 Pro приписывают экран 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max – 6,9 дюйма. При этом младшие iPhone 16 и 16 Plus в размерах относительно предшественников не вырастут.

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Также на снимках хорошо видно, что в новом поколении iPhone появится еще одна кнопка – причем у всех смартфонов. Если верить слухам, Capture Button будет предназначена для управления камерой. А кнопкой "Действие", которая появилась в iPhone 15 Pro, будет оснащена вся линейка iPhone 16.

Если в планах Apple ничего не изменится, официальная презентация iPhone 16 состоится в сентябре. Тогда же выйдет iOS 18, которую называют самым крупным обновлением в истории iPhone. Пока нет конкретных данных, но, можно предположить, что в iOS будет интегрирован чат-бот наподобие ChatGPT, а также появится более умная Siri.

А на начало мая у Apple запланирован анонс новых планшетов, и оба релиза будут крайне значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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