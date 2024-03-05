Маск перестал быть самым богатым после того, как акции компании Tesla Inc. упали более чем на 7%.

Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире основателю Amazon Джеффу Безосу. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас состояние Маска составляет 197,7 млрд долл, в то время как состояние Безоса равно 200,3 млрд долл. Последний раз основатель Amazon занимал титул самого богатого человека по версии Bloomberg в 2021-м.

Разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который когда-то достигал невероятные 142 млрд долл, сократился, поскольку акции Amazon и Tesla демонстрируют противоположную динамику. Если акции Amazon с конца 2022 года выросли более чем вдвое, то акции Tesla упали примерно на 50% от своего пика в 2021-м.

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Стремительное падение акций Tesla связано с тем, что поставки с ее шанхайского завода упали до самого низкого уровня более чем за год. Состояние Маска может сократиться еще больше, поскольку суд в американском штате Делавэр отменил его зарплатный пакет в размере 55 млрд долл в Tesla Inc.

Безумный Маск - детали

Напомним, в последнее время Маск запомнился довольно скандальными и провокационными заявлениями. Так, недавно он сказал, что НАТО надо расформировать, поскольку Варшавского договора больше не существует (а значит и угрозы для Североатлантического альянса якобы больше нет).

Еще раньше глава Tesla заявил, что "нет ни одного шанса" на поражение Владимира Путина в войне против Украины. При этом подозрения в симпатиях к российскому диктатору он назвал "абсурдными".

А в прошлом году Маск публично обматерил рекламодателей из-за их отказа о продолжении сотрудничества с приобретенной им платформой Х.

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