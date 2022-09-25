Толщина корпуса устройства составила всего 7,39 мм – тоньше, чем у многих флагманов.

Компания Huawei пополнила свой ассортимент смартфонов среднего уровня новой моделью Nova 10 SE. Это уже третье устройство в серии Nova 10, основной упор в которых сделан на фотовозможностях.

Главной особенностью новинки стал очень тонкий (7,39 мм) и легкий (184 г) корпус, а также мощная 108-мегапиксельная основная камера, сообщает Gizmochina.

Технические характеристики Huawei Nova 10 SE:

Дисплей: 6,67", 2400×1080, OLED, 90 Гц;

Процессор: не уточняется;

Память: 8 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной;

Камера: 108 Мп (основная), 8 Мп (широкоугольная), 2 Мп (макро); 16 Мп (селфи);

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка (66 Вт);

Операционка: Android 12, Magic UI.

Устройство получило практически такой же дизайн, что и Nova 10 и Nova 10 Pro – без закруглений по краям, но с круглым вырезом под селфи-камеру по центру верхней кромки.

Видео дня

Из прочих особенностей – два слота для SIM-карт, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, и порт USB-C. Сроки старта продаж и цены на Huawei Nova 10 SE пока не названы.

Предлагаем на заметку парочку любопытных новинок Huawei

Ранее на этой неделе Huawei выпустила Mate 50, ставший первым обычным смартфоном с поддержкой спутниковой связи. При отсутствии сотовой связи с телефона все равно можно будет отправлять текстовые сообщения, делиться геометками и даже совершать голосовые вызовы.

Позже в этом месяце в продажу поступит MatePad Pro 11 – это аналог iPad Pro, но на 200 долларов дешевле. Производитель отмечает, что это самый легкий 11-дюймовый планшет на рынке

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