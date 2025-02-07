Сокращение поставок затронет и базовую RTX 4060 и Ti-версию.

По информации источников VideoCardz, корпорация Nvidia начинает сокращать поставки видеокарт GeForce RTX 4060 и 4060 Ti. Поставки планируется урезать на 60% в преддверии скорого анонса RTX 5060. Это коснется всех партнеров "зеленых".

Вполне вероятно, что к марту объемы поставок сократятся еще сильнее, и в итоге производство модели полностью прекратится. Журналисты не исключают сценария, при котором на рынке возникнет дефицит этих карт, что приведет к росту их стоимости в розничных магазинах.

Nvidia официально еще не анонсировала RTX 5060 и 5060 Ti. Если верить многочисленным слухам, старт продаж состоится в марте. О характеристиках мало что известно, но объем видеопамяти вряд ли изменится: базовой версии приписывают 8 ГБ, а версия Ti должна выйти в двух вариантах – на 8 и 16 ГБ. Главным апгрейдом станет переход на видеопамять GDDR7.

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Информации о ценах новых видеокарт тоже нет. Сейчас GeForce RTX 4060 можно купить за $299, RTX 4060 Ti стоит $399 за версию с 8 ГБ памяти и $499 за версию с 16 ГБ памяти.

Референсных версий GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti от самой Nvidia не планируется, карты будут выпускать только партнеры компании.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой у ПК-геймеров, но RTX 4060 дышит ей прямо в спину.

С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5060 могут стать Intel Arc B580 и Radeon RX 9060. Последняя еще не анонсирована, а вот первая с 12 гигабайт памяти и ценной 250 долларов называют лучшей картой на сегодня по "цене-производительности".

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