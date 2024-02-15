В отчете говорится, что модели от Seagate оказались наименее надежными, но они и стоят дешевле продукции конкурентов.

Компания Backblaze, которая предоставляет услуги облачного хранения данных, выпустила ежегодный отчет о надежности жестких дисков. Как оказалось, ситуация с HDD в последние годы становится все более удручающей.

Так, до выхода из строя современные жесткие диски обычно работают всего 2,5 года. Эта цифра основана на опыте работы с более чем 250 тыс. накопителей.

Согласно исследованию, чаще всего ломаются модели Seagate емкостью 14 ТБ, в то время как реже всего отказывали HDD от Western Digital на 16 ТБ.

Если говорить о конкретных брендах, то для любителей Seagate есть плохие новости: в результате трехлетнего теста количество отказов у жестких дисков компании превысило 1,5%.

Что касается статистика отказов в зависимости от объема, то тут какой-то сильной корреляции нет. Но хуже всего себя показывают модели объемом 10 ТБ, а самыми живучими оказались диски на 6 ТБ. Видео дня

Эксперты подчеркнули, что HDD могут выйти из строя в самый неожиданный момент, поэтому нужно всегда сохранять бэкапы важных данных, желательно в облаке, и лучше всего – сразу в нескольких местах. Это поможет избежать потерь данных и легко восстановить файлы, когда это потребуется.

А меж тем аналитики прогнозируют двукратный рост цен на SSD-накопители. Вместе с тем рост цен на чипы памяти скажется и на производителях смартфонов, ПК и прочих устройств.

Как сообщал УНИАН, в скором времени геймеры могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что компания переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

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