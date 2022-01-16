Видеокарта сделана в единственном экземпляре и достанется победителю конкурса.

Начался розыгрыш специальной версии видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от Nvidia, которая выполнена в стилистике культовой франшизы "Матрица".

Ее обладателем станет лишь один счастливчик, который докажет, что является преданным фанатов не только киновселенной, но и производителя графических процессоров.

Карточка получила кожух черного цвета и зеленую отделку, а на боковой панели красуется надпись на китайском "Война началась 1/14". Конкурс устроен под выход фильма "Матрица: Воскрешение" в Китае.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо оставить комментарий на странице китайского подразделения NVIDIA в социальной сети Weibo. Получить приз, скорее всего, сможет только житель Поднебесной. Схожий розыгрыш устраивал и европейский офис, но он дарил геймерам три кастомных ПК в стилистике франшизы.

В плане характеристик тематическая модель ничем не отличается от референсной GeForce RTX 3080 Ti: 10 240 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X с частотой 19 ГГц и шина данных 384 бит.

Наш обзор на "Матрицу: Воскрешение" находится по ссылке.

Напомним, что в рамках техновыставки CES 2022 NVIDIA анонсировала самую мощную игровую видеокарту в мире. Внешне она не отличается от обычной версии без приставки Ti, но стала мощнее. Пиковая производительность выросла на 11% – с 36 до 40 терафлопс. Дата выхода и цена не разглашаются.

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