Компьютеры не только выглядят впечатляюще, но и обладают мощной начинкой.

NVIDIA совместно с Warner Bros. и профессиональными моддерами создала три геймерских ПК в стиле "Матрицы". Стоимость каждой системы – 4000 долларов (~108 000 грн).

Но купить нельзя – только выиграть в конкурсе, который проводят в честь премьеры "Матрицы 4". Их разыграют в социальных сетях NVIDIA.

Всего представлено три модели, которые поражают своим внешним видом. Особенно выделяется игровая машина со шлемом наверху, напоминающая радиовещательную установку.

В качестве базы были взяты компьютерные корпуса NZXT и Digital Storm. В создании устройств принимали участие известные моддеры: Сташек Вертелак, Дэвид Кэти и Стефан Ульрих.

"Сердцем" для ПК стали процессоры Ryzen 9 5950X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 3950X, а также видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090. Все характеристики компьютеров можно посмотреть на сайте Nvidia. Там же более подробно рассказано об условиях участия в розыгрыше.

Помимо компьютеров, участники конкурса имеют возможность выиграть одну из пяти уникальных панелей для GeForce RTX 3080 Ti, выполненных в стиле "Матрицы". Сами видеокарты не прилагаются.

Напомним, что премьера долгожданной четвертой части культовой "Матрицы" в Украине состоится уже 22 декабря.

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Автор: Денис Пономаренко