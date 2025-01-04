Nvidia радует ценителей ретро-железа: в рамках мероприятия GeForce Greats объявлен розыгрыш видеокарты GeForce 8800 Ultra, подписанной генеральным директором Дженсеном Хуангом.
Многие считают её первой картой с поддержкой CUDA, хотя формально раньше появился вариант 8800 GTX (2006 год). Модель 8800 Ultra вышла в 2007-м и на тот момент считалась вершиной инноваций, предлагала высокую производительность и работу с DirectX 10.
Карта основана на архитектуре G80 и имеет 128 CUDA ядер, частоту ядра 612 МГц, а также 768 МБ GDDR3 с 384-битной шиной. Со временем найти оригинальную восьмитысячную стало непросто, а уж с автографом руководителя компании - тем более.
Для участия в розыгрыше нужно прокомментировать соответствующую запись в X (ранее Twitter), добавив хэштег #GeForceGreats. В ближайшие дни NVIDIA обещает показать ещё три знаковые видеокарты, которые в своё время стали важными вехами для игрового мира.
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