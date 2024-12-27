GeForce RTX 5090 рассекретили: топовая видеокарта получат два больших апгрейда

RTX 5090 будет требовать 600 Вт энергии и оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Для сравнения, RTX 4090 имеет 24 ГБ GDDR6X и требует 450 Вт.

Уже скоро Nvidia представит новое поколение видеокарт – осталось всего пару недель. Тем временем в интернете продолжает появляться новая информация о флагмане GeForce RTX 5090, который станет настоящим монстром.

Авторитетный инсайдер под ником harukaze5719 подтвердил, что топовый 3D-ускоритель Nvidia следующего поколения действительно получит колоссальный объем видеопамяти. Речь идет аж о 32 ГБ формата GDDR7. Для сравнения, RTX 4090 имеет 24 ГБ GDDR6X.

Энергопотребление GeForce RTX 5090 также будет очень высоким. Речь идет о внушительных 600 Вт, что на 150 Вт выше показателей RTX 4090. Впрочем, реальное потребление новинки, скорее всего, будет намного ниже, как и в случае с нынешним флагманом.

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Также источники рассказал о системе питания. У топовой видеокарты линейки RTX 5000 она будет с 16+6+7 фазами.

Ключевые характеристики RTX 5090

21 760 CUDA-ядер (16384 у RTX 4090).

32 ГБ GDDR7 (24 ГБ GDDR6X у RTX 4090).

шина 512 бит (384 бит у RTX 4090).

пропускная способность 1568 ГБ/с (1008 ГБ/сек у RTX 4090).

энергопотребление 600 Вт (450 Вт у RTX 4090).

Премьера видеокарт серии GeForce RTX 5000 запланирована на 7 января 2025 года. Вместе с RTX 5090 должны представить 5080 и RTX 5070. О них уже тоже почти все известно.

В январе 2025 года AMD также должна представить семейство RDNA 4 (Radeon 9000). С новым поколением компания откажется от конкуренции за топовый сегмент: самая мощная Radeon RX 9070 XT будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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