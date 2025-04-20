Всё дело в опасении новых ограничений администрации Трампа.

NVIDIA снова оказалась под ударом жёсткой экспортной политики США: компания приостановила продажи видеокарты RTX 5090D в Китае, специальной версии флагмана, разработанной именно для китайского рынка.

По данным Chiphell, NVIDIA уведомила своих партнёров(Colorful и Palit) о необходимости остановить продажу модели в Китае. Хотя официальных заявлений пока не поступало, решение называют превентивным: компания опасается ужесточения ограничений со стороны США и не хочет повторения ситуации с RTX 4090, которую изначально не трогали, но позже всё же запретили к экспорту.

RTX 5090D построена на той же архитектуре Blackwell, что и оригинальная RTX 5090, использует тот же GPU и ту же память, обладает идентичной производительностью и ценой. Это была единственная топовая видеокарта NVIDIA, официально доступная в Китае после прошлых санкций.

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Как сообщает Benchlife, признаки сворачивания производства уже заметны: производители систем охлаждения получили указания приостановить работу над СЖО для флагмана. То есть цепочки поставок уже адаптируются под возможный запрет.

Ранее мы рассказывали, что появились сравнительные тесты новых видеокарт Nvidia в играх, получилось не сильно впечатляюще.

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