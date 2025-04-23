Это первая масштабная волна увольнений при новом руководстве компании.

Похоже, Intel готовится к крупнейшему сокращению персонала за последние годы. Как сообщает Bloomberg, компания может объявить о планах уволить до 20% сотрудников уже на этой неделе.

По данным Trading Economics, в конце 2024 года в штате числилось около 108 900 человек, это означает, что работу могут потерять более 21 тысячи сотрудников.

Аналитик Cantor Fitzgerald Си Джей Мьюз ранее отмечал, что с приходом нового диретора Лип-Бу Тана в Intel заметны "агрессивные меры по снижению издержек" и "более острое чувство срочности и цели". Предстоящее сокращение, по всей видимости, станет первым масштабным шагом в этом направлении.

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Это не первая информация о возможных увольнениях: ещё в июле 2024 года Bloomberg сообщал о планах сократить 10 тысяч рабочих мест. Однако с тех пор численность сотрудников практически не изменилась. При предыдущем руководителе Пэте Гелсингере в компании уже действовал план по снижению расходов на 10 миллиардов долларов.

Ранее мы рассказывали, что Intel готовит ещё одну видеокарту, теперь с 16 ГБ видеопамяти. Скорее всего, она разрабатывается для профессиональных целей.

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