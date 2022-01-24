Примечательно, что по темпам падения цен карты AMD опережают устройства Nvidia.

Видеокарты AMD и Nvidia наконец начали дешеветь после длительного роста. Тенденция к снижению цен была отмечена еще в начале января и затем она продолжилась.

Это подтверждает анализ рынка, проведенный ресурсом 3DCenter.

Согласно ему стоимость видеокарт Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30-й серии снизилась уже второй раз в этом месяце. Если еще в начале января карты "зеленых" в среднем продавались на 85% дороже рекомендованной производителем розничной стоимости, то сегодня наценка на них составляет 72%. В то же время средняя наценка на карты AMD в январе снизилась с 78 до 67%.

Как отмечают журналисты, снижение цен коррелируется с обвалом на рынке криптовалют, в частности с Ethereum, который только за последние пару суток просел почти на 13%. Поэтому будущая статистика обещает быть еще интереснее.

Еще одним факторов, который может повлиять на дальнейшее снижение стоимости видеокарт, является ожидающийся переход Ethereum к PoS-модели, которая должна сделать его майнинг невыгодным. Правда, произойти это должно было еще в прошлом году, хотя сейчас прогнозируется на ближайшее лето.

Читайте такжеНазвана лучшая и худшая видеокарта для майнинга криптовалюты

Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

Вас также могут заинтересовать новости: