Инцидент произошёл на материнской плате ASRock X870 Pro RS, как и первый случай.

Недавно мы рассказывали о случае выхода из строя AMD Ryzen 9 9950X3D, который называют "лучшим игровым процессором". Теперь ситуация повторилась, ещё и на той же материнской плате, ASRock X870 Pro RS.

На этот раз процессор проработал всего три недели, прежде чем вышел из строя после нескольких часов игры. Пользователь Reddit не замечал явных проблем, хотя температура даже в простое держалась на уровне 50-58 градусов, несмотря на приличного охлаждение.

Компьютер справлялся с повседневными задачами, но при попытке повысить нагрузку внезапно отключился и больше не включился. Разобрав систему, владелец обнаружил, что процессор буквально вздулся, хотя сам сокет остался целым, но его контакты изменили цвет из-за высоких напряжения и температуры.

Видео дня

Это уже не первый подобный случай с Ryzen 9 9950X3D, и во всех фигурирует ASRock X870 Pro RS. Хотя ASRock ранее заявляла, что их платы исправны, а в одном из инцидентов вину возложили на "попавший в сокет мусор", количество сгоревших процессоров на материнках этой марки продолжает расти.

Проблема явно связана с управлением питанием X3D-чипов, и хотя другие производители тоже сталкиваются с подобными случаями, ASRock выделяется среди них: из более чем 100 известных случаев большинство приходится именно на ее платы.

Ранее AMD заявляла, что продала уже больше 200 тысяч RX 9070 из первой партии. Всё благодаря ценам, которые ниже, чем у NVIDIA.

Вас также могут заинтересовать новости: