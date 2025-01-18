ASUS уже активно подогревает интерес к новинкам от "красных".

AMD, похоже, готовится к скорому выходу видеокарт серии RX 9070 на базе архитектуры RDNA 4.

Несмотря на то что "красная команда" не представила новинки на недавней выставке CES 2025, представители компании подтвердили планы провести отдельное мероприятие, во время которого и состоится официальный дебют новых ускорителей. По данным инсайдеров, розничные сети уже получили первые партии устройств, а запуск предзаказов намечен на 23 января.

Компания ASUS в своих соцсетях подогревает интерес к грядущему релизу, публикуя тизеры моделей TUF Gaming и PRIME на базе RX 9070. Утечки указывают на широкие ценовые рамки новинок: от 300 до 1000 долларов, что в первую очередь нацелено на конкуренцию с решениями NVIDIA в сегменте 70- и 80-серий. Для более производительной версии RX 9070 XT ожидается рекомендованная цена в диапазоне 500–600 долларов.

Видео дня

AMD делает ставку на выгодное соотношение цены и производительности, стремясь охватить средний и выше среднего ценовой классы. Ожидается, что на грядущей презентации будут продемонстрированы практические преимущества RDNA 4, а запуск серии RX 9070 станет одним из ключевых событий сезона для тех, кто ищет мощное и при этом относительно доступное графическое решение.

Напомним, что ранее в сеть утекли полные характеристики и ожидаемая цена RX 9070 XT. Видеокарта получилась заметно слабее конкурента в лице RTX 5070, но зато по демократичной цене.

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