Rutube - это провластный российский видеохостинг, который позиционировался как замена YouTube.

Российский видеохостинг Rutube, который из-за хакерских атак не работает уже вторые сутки, обратился к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на украинском языке.

Об этом сообщил Федоров в своем Telegram.

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит", - отметил Федоров.

Российский видеохостинг в своем посте обратился к Федорову на украинском языке.

"Эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих. Спасибо вам за пиар и должны сообщить, что мы могли бы переводить новости для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык", - говорится в сообщении.

Сайт видеохостинга Rutube до сих пор недоступен.

"Мы действительно столкнулись с сильнейшей кибератакой за всю историю существования Rutube", - добавили в пресс-службе видеохостинга.

Справка УНИАН Rutube – это провластный российский видеохостинг, который позиционировался как замена YouTube.

Напомним, IT-армия за прошедшую неделю атаковала более 200 российских онлайн-ресурсов.

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