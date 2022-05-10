Российский видеохостинг Rutube, который из-за хакерских атак не работает уже вторые сутки, обратился к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на украинском языке.
Об этом сообщил Федоров в своем Telegram.
"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит", - отметил Федоров.
Российский видеохостинг в своем посте обратился к Федорову на украинском языке.
"Эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих. Спасибо вам за пиар и должны сообщить, что мы могли бы переводить новости для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык", - говорится в сообщении.
Сайт видеохостинга Rutube до сих пор недоступен.
"Мы действительно столкнулись с сильнейшей кибератакой за всю историю существования Rutube", - добавили в пресс-службе видеохостинга.
Справка УНИАН Rutube – это провластный российский видеохостинг, который позиционировался как замена YouTube.
Напомним, IT-армия за прошедшую неделю атаковала более 200 российских онлайн-ресурсов.