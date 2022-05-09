В результате киберудара приостановили работу онлайн-магазины.

IT-армия за прошедшую неделю атаковала более 200 российских онлайн-ресурсов.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в телеграмме.

"IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. Со 2 по 8 мая было атаковано более 200 российских онлайн-ресурсов", - говорится в сообщении.

В частности в результате массированной атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вследствие этого остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах России.

В результате киберудара приостановили работу онлайн-магазины.

"Вместо нескольких кликов за компьютером дали россиянам возможность прогуляться несколько километров за желанной покупкой. Свежий воздух полезен для мозга", - отметили в Мінцифри.

Благодаря действиям IT-армии вторую неделю подряд парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего у россиян продолжаются срываться торги.

Также атаке подверглись системы подачи электронной отчетности, в результате чего жители РФ уже несколько недель не могут попадать вовремя. Атакованы были и сервисы российской пропаганды.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом количество кибератак на Украинуувеличилось втрое. Больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.

Кибератаки не только касаются государственной власти и инфраструктуры, но и касаются каждого гражданина. Сейчас есть увеличение спам-рассылок и попытки собрать именно информацию относительно граждан.

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