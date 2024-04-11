Ранее они были доступны только тем, у кого оформлена подписка Google One.

Приложение "Google Фото" считается одним из самых популярных средств для редактирования фотографий на смартфонах. Однако полезные нейросетевые функции в нем доступны только тем, у кого оформлена подписка Google One. Совсем скоро они станут общедоступны для всех пользователей.

Google объявила, что начиная с 15 мая "Волшебный ластик" (Magic Eraser) и другие ИИ-функции "Google Фото" можно будет использовать на iPhone (с iOS 15 и новее) и Android-телефоне (с Android 8 и новее) бесплатно и без подписки Google One.

Полный список функций, которые будут открыты для всех:

Видео дня

"Волшебный ластик" (убирает ненужные объекты со снимков).

"Четче" (аккуратное устранение смазанности и размытия).

"В цвете" (черно-белый фон и цветной главный план).

"Небо" (возможность выбрать цветовые эффекты только неба в кадре).

Эффект HDR для фотографий и видео.

Портретное размытие для любых фото.

Портретный свет.

Кинематографические фотографии.

Стили в редакторе коллажей.

Видеоэффекты.

Также пользователи "Google Фото" получат ограниченный доступ к редактору Magic Editor, который, используя продвинутый ИИ, позволяет вносить сложные изменения (перемещать объекты, менять небо и т.д). Но будет ограничение – 10 бесплатных сохранений в месяц. Если этого мало, придется подключить Google One,

Ранее разработчики Google "Фото" объявили о внедрении полезной функции, которая наведет порядок в вашей медиатеке одним нажатием. Это особенно будет полезно тем, кто часто делает несколько снимков одновременно для достижения наилучшего результата.

А еще раньше Google "Фото" наконец научился резервировать фото в формате RAW. Поскольку в последние годы все больше смартфонов научились делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в "облако" Google.

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