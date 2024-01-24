Новая опция наведет порядок в вашей галерее одним нажатием.

Команда сервиса Google "Фото" объявила о внедрении новой функции, которая наведет порядок в вашей медиатеке одним нажатием. Изначально нововведение дебютировало в ноябре 2023 года на iOS, а теперь добралось и до Android.

Как сообщает 9to5google, функция Photo Stack (Стопки Фото) группирует похожие снимки вместе, чтобы привести в порядок ленту фотографий пользователя. Это особенно будет полезно тем, кто часто делает несколько снимков одновременно для достижения наилучшего результата.

Приложение задействует в работе ИИ: он, понимая, что определенные снимки были сделаны в одинаковой локации в течение небольшого промежутка времени, сортирует их "в стопки" – ранее такие снимки просто разбрасывались в несколько рядов по ленте.

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Чтобы эта функция заработала, ее надо активировать вручную. Отройте настройки "Google Фото" и переведите тумблер Stack similar photos в активное положение. Теперь приложение будет упорядочивать все ваши снимки за вас.

Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обменивания фотографий на смартфонах, включая Android и iOS. В настоящий момент приложение используют более 1 миллиарда человек во всем мире.

Ранее Google "Фото" научился резервировать фото в формате RAW. Поскольку в последние пару лет все больше смартфонов научились делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в "облако" Google.

В свою очередь, обозревателиизвестного портала Tom's Guide назвали Pixel 7a от Google лучшим Android-смартфоном с точки зрения цена-качество. Он вышел еще в мае 2023 года, но по-прежнему остается самым оптимальным вариантом за свои деньги.

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