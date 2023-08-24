Иллюстрация выполнена в синем и желтом цветах и имеет ряд деталей с дополнительным смыслом.

Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем Независимости новым праздничным дудлом. Он доступен на стартовой странице поисковика.

Иллюстрация выполнена в синем и желтом цветах и имеет ряд деталей с дополнительным смыслом. На самом рисунке изображен парад с представителями разных слоев украинского общества, которые объединены общей гордостью за свою страну и ее независимость и движутся в будущее, говорится в официальном блоге Google Украина.

В Google отметили, что нынешний День Независимости имеет особое значение, поскольку страна продолжает отстаивать свою независимость и бороться против продолжающегося российского вторжения.

Видео дня

Автор дудла, Полина Дорошенко, объясняет свою идею так: "в дудле я хотела показать, что мы – и разные, и объединенные; и закладывала смысл в большинство деталей – начиная от цвета кроссовок, деталей традиционной одежды, а также вышивки и керамического петуха, ставшего символом несокрушимости, стойкости несмотря на все сегодняшние вызовы. Здесь мы можем увидеть прообразы как современников, так и людей, которые встречали независимость Украины 32 года назад".

Напомним, в прошлом году Google поздравил Украину с Днем Независимости doodle с силуэтом сокола, который напоминает герб, обвивающий лента в цветах национального флага.

День Независимости Украины 2023 - как будет праздновать страна в условиях войны

Из-за полномасштабной войны 32-летие нашей независимости украинцы будут отмечать в рабочий день, масштабных торжественных массовых мероприятий не предвидится. В частности, на Черниговщине до конца августа органам местной власти рекомендовали ограничить массовые мероприятия из-за опасности ракетных ударов.

В то же время на центральной улице столицы размещают трофейную технику ко Дню Независимости, она пробудет там до 28 августа.

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