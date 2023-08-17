Избежать удаления аккаунта довольно просто – этому делу нужно уделить всего пару минут.

Компания Google напомнила своим пользователям о том, что может удалить их аккаунт до 1 декабря 2023 года. Более того, "под нож" попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Впервые об этом предупреждали еще в мае. Согласно правилам, корпорация не может хранить данные пользователей, если их аккаунт неактивен в течение двух лет или более.

Проблема в том, что письма с напоминанием приходят на аккаунты, которые давно не используются, поэтому вероятность, что они будут прочитаны, очень низкая – только если до этого пользователь не настроил переадресацию на активный ящик.

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Что делать, чтобы Google не удалила ваш аккаунт?

Все что нужно – зайти в аккаунт на смартфоне или компьютере и совершить любое действие: написать или ответить на письмо, ввести поисковый запрос, или хотя бы поставить лайк видео на ютубе. После этого Google не будет трогать ваш аккаунт как минимум два года.

Поэтому если вас есть заброшенный Google-аккаунт, на которым есть ценные данные, зайдите на него и совершите какое-нибудь действие. Иначе компания через пару месяцев удалит ваш профиль без возможности восстановления – а с ним и всю электронную почту, документы на "Google Диске", фотографии в "Google Фото" и прочую информацию.

Стоит отметить, что это напоминание касается только обычных бесплатных учетных записей Google. Неактивные корпоративные или образовательные аккаунты не пострадают.

Как сообщал УНИАН, ранее Google упростила удаление личной информации из поисковика – теперь это делается в пару кликов. Также компания будет предупреждать о попадании контактов пользователей в интернет.

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