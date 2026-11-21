Со скидкой можно купить Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn и другие игры.

В Steam стартовала масштабная распродажа игр от PlayStation Studios, которая продлится до 1 декабря. Акция рассчитана на тех, кто хотел познакомиться с бывшими эксклюзивами Sony, но ждал более выгодной цены

В подборку распродажи попали как уже проверенные временем хиты, так и относительно свежие игры. Например, Ghost of Tsushima Director's Cut получила самую большую скидку в своей истории – 50%.

Среди самых заметных предложений:

Ghost of Tsushima Director's Cut – 849 грн (−50%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1540 грн (−33%)

God of War Ragnarök – 1138 грн (−33%)

The Last of Us Part I – 849 грн (−50%)

The Last of Us Part II Remastered – 1004 грн (−33%)

Horizon Forbidden West Complete Edition – 849 грн (−50%)

Horizon Zero Dawn Remastered – 749 грн (−50%)

Returnal – 560 грн (−67%)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 494 грн (−67%)

Days Gone – 395 грн (−67%)

Everybody's Gone to the Rapture – 69 грн (−75%)

HELLDIVERS Dive Harder Edition – 55 грн (−80%)

Видео дня

Ранее Sony подтвердила, что больше не будет выпускать лучшие эксклюзивы PlayStation на ПК. Таким образом, Marvel Wolverine и Ghost of Yotei на ПК ждать не стоит.

Статистика показала, что эксклюзивы PlayStation продаются на ПК гораздо хуже, чем на самих консолях. За три года они принесли компании около $300 миллионов, что могло повлиять на решение Sony вновь сосредоточиться на эксклюзивности.

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