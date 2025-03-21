Недавний патент демонстрирует новую уникальную складную конструкцию Apple Watch с как внешним, так и внутренним экранами.

Apple недавно получила новый патент, который может кардинально изменить возможности умных часов. В нее упоминаются складные Apple Watch с двумя экранами и камерами для съемки и звонков.

На необычную новинку обратил внимание портал TechRadar. В документе описывается гаджет с "фиксированной и подвижной частью", оснащенный складывающимся дисплеем и оптическим датчиком, предположительно для регистрации открытия и закрытия дисплея.

Конструкция таких часов напоминает компактное зеркальце с крышкой. Оно включает внешний и внутренний дисплей, состоящий из двух частей, скрытых в механизме складного корпуса. Внутренний экран также способен вращаться вокруг своей оси.

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В другой части патента говорится о камерах, направленные как наружу, так и внутрь. Они могут использоваться для фотосъемки и видеозвонков.

В тексте патентной заявки отмечается, что даже самые лучшие умные часы "ограничены с точки зрения размера дисплея и функциональности по сравнению со смартфонами", что сказывается на их популярности. Apple подчеркивает "постоянную потребность в улучшении функциональности носимых электронных устройств", отсюда и ее новаторский редизайн.

Однако пока это всего лишь идея, зафиксированная на бумаге и до появления такого устройства может пройти еще немало времени. Тем более что Apple по сути остается единственной компании без складного девайса на рынке. Сперва компания планирует выпустить складной iPhone и iPad, а потом, возможно, придет очередь Apple Watch.

По слухам, первый складной iPhone выйдет в конце 2026-начале 2027 года и будет стоить заметно дороже конкурентов. А ближе к 2028 году можно ждать релиза складного iPad с 18,8‑дюймовым экраном.

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