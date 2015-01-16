Google остановила производство очков Google Glass

Причиной такого решения стал вопрос цены, а также защиты личных данных пользователей. В компании утверждают, что речь идет лишь о временном приостановлении проекта, однако дата выпуска усовершенствованной версии пока не определена, сообщает Русская служба Би-би-си.

Бета-версия Google Glass появилась на витринах магазинов в США в мае, ее стоимость составила полторы тысячи долларов.

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Устройство можно использовать для фотографирования и съемки видео, а также для отправки снятого материала посредством электронной почты и социальных сетей. При этом используются голосовые команды.

Среди других особенностей устройства называются возможность видеочата и получения необходимой информации, например, прогноза погоды или указаний маршрута. Вся информация появляется на небольшом прозрачном экране, встроенном в очки.