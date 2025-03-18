В список вошли премиальные смартфоны, камерофоны, недорогие гаджеты и другие.

Выбирать смартфон в 2025 году – задача не из простых. Рынок переполнен, чуть ли не каждый день выходят новые модели и у каждого производителя свои плюсы и минусы.

Авторитетное издание TechRadar составило список из 8 лучших смартфонов на сегодняшний день. Авторы не составляли топы и не раскладывали их по местам, но выбрали лучшие аппараты в разных категориях и бюджетах.

Лучший iPhone – iPhone 16 Pro Max. Ультимативный флагман, который не устареет и через пять лет. У него самый большой и яркий дисплей среди всех iPhone, высокая автономность и выдающаяся производительность, в том числе в играх.

– iPhone 16 Pro Max. Ультимативный флагман, который не устареет и через пять лет. У него самый большой и яркий дисплей среди всех iPhone, высокая автономность и выдающаяся производительность, в том числе в играх. Лучший Android – OnePlus 13. Возможно, он не такой отполированный, как самый топовый iPhone, но он намного дешевле и превосходит смартфон Apple во многих отношениях, включая автономность и скорость зарядки.

– OnePlus 13. Возможно, он не такой отполированный, как самый топовый iPhone, но он намного дешевле и превосходит смартфон Apple во многих отношениях, включая автономность и скорость зарядки. Android-смартфон с лучшей камерой – Samsung Galaxy S25 Ultra. Ни одна другая камера современного смартфона не является столь универсальной. Помимо 12-Мп фронталки в нем установлена монструозная квадрокамера на 200+50+50+10 Мп, способная выдавать шикарные фото даже в самых сложных условиях съемки.

– Samsung Galaxy S25 Ultra. Ни одна другая камера современного смартфона не является столь универсальной. Помимо 12-Мп фронталки в нем установлена монструозная квадрокамера на 200+50+50+10 Мп, способная выдавать шикарные фото даже в самых сложных условиях съемки. Лучший смартфон с функциями ИИ – Google Pixel 9 Pro. Новый "Пиксель" получил не только обновленный дизайн и крутые камеры, но и целый набор ИИ функции, которые "работают так хорошо, что могут пугать". Поддержка обновлениями гарантирована до 2031 года.

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iPhone с лучшей батареей – iPhone 16 Plus. iPhone 16 Plus дает вам ровно столько, чтобы оправдать дополнительную стоимость: больший дисплей и большую батарею, которая по времени автономной работы обходит даже флагманский 16 Pro Max.

Лучший недорогой смартфон – Google Pixel 8a. Бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и фирменным ИИ фишкам Pixel. Вдобавок ко всему смартфон имеет чистый Android и 7 лет поддержки обновлениями.

– Google Pixel 8a. Бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и фирменным ИИ фишкам Pixel. Вдобавок ко всему смартфон имеет чистый Android и 7 лет поддержки обновлениями. Лучший телефон для подростков – iPhone 15. Антикризисный Айфон с удобным форм-фактором, мощным железом, которого хватит на 2-3 года использования, качественной камерой и батареей на целый день работы. Конечно, у него нет 120 Гц и поддержки нейросетей, однако это все равно отличный выбор за свои деньги.

Лучший телефон Samsung – Galaxy Z Fold 6. В раскрытом виде это почти полноценный планшет. В сложенном – обычный телефон, только с толстым корпусом. Если докупить стилус, то будет вообще шикарно.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если бюджет в пределах 7000 грн, рекомендуем обратить внимание на этот топ. Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим телефоны, которые предлагают мощные чипсеты и большие батареи.

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