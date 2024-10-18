Устройства будут обновляться вплоть до 2030 года, когда выйдет Android 20.

Без лишнего медийного шума Samsung представила следующие "бюджетники" серии Galaxy A – A16 5G и Galaxy A16 4G. Первый дебютировал в начале октября, а официальная премьера второго состоялась только сейчас. Об этом пишет SamMobile.

Цены пока не объявлены, но ожидается, что 4G-версия Galaxy A16 будет на 50 евро дешевле 5G, которую в начальной конфигурации 4/128 ГБ оценили в 249 евро. Оба устройства будут обновляться в течение шести лет, что делает Galaxy A16 4G самым доступным Android-фоном, предлагающим такой срок поддержки. Ранее таковым считался Pixel 8a за 499 долларов.

Характеристики новинок почти полностью идентичны. 4G-версия Galaxy A16 отличается процессором от MediaTek и наличием редкого для современных моделей классического порта для проводных наушников.

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Характеристики Galaxy A16:

Экран: 6,7", FHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц.

6,7", FHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц. Процессор: SoC Exynos 1330 (5G), MediaTek Helio G99 (4G).

SoC Exynos 1330 (5G), MediaTek Helio G99 (4G). Память: 4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопителя.

4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопителя. Камеры : основная на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп и макро с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная.

: основная на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп и макро с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная. Батарея: 5000 мАч, зарядка 25 Вт.

Оба бюджетника стали первыми в линейке Galaxy с внешней поддержкой карт microSD до 1,5 ТБ (до этого поддерживались накопители 1 ТБ). А еще это первые смартфоны серии Galaxy A1X с рейтингом IP54, обеспечивающий защиту от пыли и брызг.

Galaxy A16 5G и Galaxy A16 4G работают под управлением One UI 6.1 на базе ОС Android 14. Следовательно, последняя версия Android для этих смартфонов – Android 20. Ожидается, что поставки новинок начнутся в ноябре.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

Также появилась информация, что Samsung готовит свой ответ iPhone Air: это будет самый тонкий смартфон бренда. В последние годы дизайн Galaxy S FE не выделялся заметными изменениями, но новая модель должна освежить внешний облик устройств этой серии.

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