Примечательно, что дело совсем не в браке или технических проблемах.

Samsung решила не спешить с выпуском своего рекордно тонкого смартфона. Еще недавно все указывало на апрельский запуск Galaxy S25 Edge, но теперь инсайдеры единогласно сдвигают сроки на май-июнь.

По данным корейского издания ETNews, причина задержки – не технические проблемы, а стратегические изменения. Компания решила не проводить отдельный апрельский ивент: запуск Galaxy S25 Edge будет "тихим" в формате онлайн. В ходе него объявят цену и дату начала продаж.

Что точно известно о самом устройстве? Это будет самый тонкий флагман в истории серии Galaxy. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: тот же экран на 6,7 дюйма, но толщина корпуса (без учета блока камер) составит всего 5,8 мм.

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Чтобы достичь такого ультратонкого профиля, Samsung пришлось пойти на несколько компромиссов: во-первых, камер будет только две – 200-Мп ширик и 12-Мп ультраширик, во-вторых, емкость батареи составит 3900 мАч, что на 100 мАч меньше, чем у обычного Galaxy S25. Предполагаемая цена – от 1200 до 1300 евро.

Отметим, что это не первые переносы для Samsung за последние полгода. Например, ранее компания ежегодно выпускала новые версии OneUI по стабильному графику, но седьмое поколение стало исключением – вместо осени 2024 года оно выйдет лише в апреле 2025-го.

Конкурировать рекордно тонкому смартфону Samsung предстоит с iPhone 17 Air, который, как сообщается, будет еще тоньше и дешевле, но лишится сразу парочку привычных функций, включая нижний динамик, сверхширокоугольная камера и физический слот для SIM-карты.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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