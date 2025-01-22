Компания планирует заморозить стоимость смартфона и продавать новинку по той же цене, что и предшественника.

Новая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, чей анонс ожидается 22 января, уже успела привлечь к себе внимание поклонников и инсайдеров, однако не обошлось без неожиданных моментов.

Корейское издание FnNews сообщает, что в Южной Корее компания Samsung решила заморозить стоимость новой линейки, то есть сохранить её на уровне Galaxy S24. Сообщается, что Galaxy S25 в версии 256 ГБ будет стоить 1 155 000 вон (800 долларов), S25 Plus - 1 353 000 вон (940 долларов), а за S25 Ultra придётся отдать 1 698 400 вон (1180 долларов). Таким образом, производитель пытается компенсировать рост затрат на компоненты, не увеличивая розничные цены для местных покупателей.

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В то же время другое издание, Gizmochina, отмечает, что Samsung может применить тот же подход и в Европе. По их данным, базовая модель S25 с 128 ГБ памяти может стартовать от 909 евро, а версия 256 ГБ - от 969 евро. При этом S25+ в исполнении на 256 ГБ якобы получит ценник от 1159 евро.

Ранее мы рассказывали, что Realme представила смартфон, у которого меняется цвет корпуса. Задняя крышка сменит цвет с белого на голубой, если температура опустится ниже 16 градусов.

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