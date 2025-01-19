Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S25 состоится 22 января / фото Samsung

В интернете появились рекламные постеры, раскрывающие характеристики и дизайн новых флагманских телефонов серии Galaxy S25. Также информацией о спеках поделился ресурс Android Headlines.

Все три смартфона работают из коробки на One UI 7 (Android 15). Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый AMOLED-экран Full HD+, 120 Гц, яркость 2600 нит. Главным улучшением относительно Galaxy S24 станет процессор Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти минимум. Сзади находится камера на 50, 10 и 12 Мп, аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, есть быстрая зарядка 25 Вт.

Galaxy S25+ отличается не сильно: 6,7-дюймовый экран WQHD+, от 12/256 Гбайт памяти, батарея емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

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Топовый флагман Galaxy S25 Ultra единственным из серии получил титановую раму – у двух младших моделей рама будет сделана из алюминия. Смартфон выйдет с 6,9-дюймовым дисплеем, 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ, камерой с сенсорами на 200, 50, 50 и 10 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Также смартфоны Samsung Galaxy S25 получат ряд ИИ-функций, включая Now Brief, которая будет предоставлять сводку полезной информации. Поддержка программного обеспечения будет осуществляться в течение семи лет. 

В распоряжении издания также оказались промоизображения смартфонов, которые демонстрируют минимум дизайнерских изменений у двух младших моделей. Тогда как скругленные углы и плоские грани станут главными изменениями во внешнем виде S25 Ultra.

Фото Galaxy S25 19 января 2025
Фото Galaxy S25 19 января 2025
Фото Galaxy S25 19 января 2025

Официальная презентация смартфонов состоится 22 января. Помимо Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, о которых уже известно практически все, анонсируют "ультратонкий" S25 Slim, но выйдет он в мае.

Помимо новых смартфонов Samsung на презентации 22 января может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

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