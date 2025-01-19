Главным улучшением относительно Galaxy S24 станет процессор Snapdragon 8 Elite во всех регионах и с 12 ГБ оперативной памяти минимум.

В интернете появились рекламные постеры, раскрывающие характеристики и дизайн новых флагманских телефонов серии Galaxy S25. Также информацией о спеках поделился ресурс Android Headlines.

Все три смартфона работают из коробки на One UI 7 (Android 15). Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый AMOLED-экран Full HD+, 120 Гц, яркость 2600 нит. Главным улучшением относительно Galaxy S24 станет процессор Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти минимум. Сзади находится камера на 50, 10 и 12 Мп, аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, есть быстрая зарядка 25 Вт.

Galaxy S25+ отличается не сильно: 6,7-дюймовый экран WQHD+, от 12/256 Гбайт памяти, батарея емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

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Топовый флагман Galaxy S25 Ultra единственным из серии получил титановую раму – у двух младших моделей рама будет сделана из алюминия. Смартфон выйдет с 6,9-дюймовым дисплеем, 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ, камерой с сенсорами на 200, 50, 50 и 10 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Также смартфоны Samsung Galaxy S25 получат ряд ИИ-функций, включая Now Brief, которая будет предоставлять сводку полезной информации. Поддержка программного обеспечения будет осуществляться в течение семи лет.

В распоряжении издания также оказались промоизображения смартфонов, которые демонстрируют минимум дизайнерских изменений у двух младших моделей. Тогда как скругленные углы и плоские грани станут главными изменениями во внешнем виде S25 Ultra.

Официальная презентация смартфонов состоится 22 января. Помимо Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, о которых уже известно практически все, анонсируют "ультратонкий" S25 Slim, но выйдет он в мае.

Помимо новых смартфонов Samsung на презентации 22 января может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

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