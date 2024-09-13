Производитель описывает новинку как "новый стандарт дизайна" в доступном сегменте.

Компания Meizu готовит к выпуску новый флагманский ИИ-телефон Lucky 08. Представят его 25 сентября, а пока можно оценить на видео необычный блок камер с тремя круглыми модулями внутри.

Производитель описывает новинку как "флагманский ИИ-телефон по цене 2000 юаней, устанавливающий новый стандарт дизайна в своем классе". Так, модуль основной камеры будет круглой формы, а дополнительный объектив и вспышка как будто вращаются вокруг основного объектива. Китайские СМИ называют это дизайном в стиле Star Trek.

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В числе других ожидаемых спецификаций телефона упоминаются тонкие рамки вокруг экрана, аккумулятор 6000 мАч и продвинутый ИИ. Какое в Lucky 08 будет использоваться "железо", неизвестно. Учитывая цену в 2000 юаней (около 270 долларов), флагманской начинки ждать не стоит.

Смартфон будет доступен в черной и бело-розовой расцветке.

Интересно, что в феврале этого года Meizu объявила, что она сворачивает разработку традиционных смартфонов в пользу ИИ. Но компания, судя по всему, не торопится: с момента заявления об уходе на рынок вышло уже несколько ее моделей, включая новый аппарат в серии Note, которая в последний раз обновлялась в 2018 году.

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 году телефоны с поддержкой ИИ будут составлять 11% от общего мобильного рынка, поскольку все чаще появляются новые варианты использования и повышается осведомленность потребителей в этом сегменте. Ранее была названа десятка самых популярных смартфонов в 2024 году искусственным интеллектом.

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