Новинка оснащена все еще топовым Snapdragon 8 Gen 3, 50-мегапиксельной телефотокамерой и 80-ваттной зарядкой.

Компания OnePlus представила пока что главную новинку 2025 года – субфлагманский смартфон OnePlus 13R. Это упрощенная версия флагманского OnePlus 13, предназначенная для продажи на глобальном рынке.

За производительность в нем отвечает экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, поэтому его нельзя назвать флагманом новой волны, но для своей цены устройство предлагает много всего интересного, пишет Tom's Guide.

Характеристики OnePlus 13R:

Дисплей: 6,78", 1264×2780, LTPO AMOLED, 120 Гц. Максимальная яркость передней панели составляет 4500 нит, дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с большой системой охлаждения.

Память: 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти.

Фотовозможности: основная камера с двумя 50-Мп сенсорами (IMX906 в составе основного объектива, второй – телеобъектива) и одним 8-Мп (в модуле со сверхширокоугольным объективом). Спереди находится 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Батарея: 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт. До 100% телефон заряжается за 40 минут.

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Телефон получил оболочку OxygenOS 15 на базе Android 15 с шестью годами обновлений. То есть в перспективе он получит Android 21. Еще тут есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, стереодинамики, защита IP65, NFC, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев.

OnePlus 13R представлен только в одной конфигурации 12+256 ГБ. Цена – 599 долларов (~25 000 грн). Это на $300 меньше, чем OnePlus 13, который вместе с OnePlus 13R дебютировал на глобальном рынке.

Ранее в этом месяце конкурент OnePlus, Xiaomi, выпустила среднебюджетый Redmi Turbo 4, который по характеристикам уделывает конкурентов. За производительность в нем отвечает новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает Snapdragon 8 Gen 3.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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