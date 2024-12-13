Определен смартфон с лучшей батареей в 2024 году – это не iPhone или Samsung

Honor X9c может протянуть до четырех суток в умеренном режиме использования, а полная зарядка занимает чуть больше часа.

Лаборатория DxOMark, как правило, занимающаяся тестированием камер смартфонов, опубликовала новый рейтинг. Эксперты назвали телефоны с самым высоким показателем автономности в 2024 году.

В этом топе лидирует недавно выпущенный смартфон-"середняк" Honor X9c. На одном заряде он может протянуть 55 часов при интенсивном использовании по 7 часов в день. В умеренном режиме (по 4 часа в день) его хватает на 89 часов, а в экономном (2,5 часа в день) – на 128 часов.

Также девайс показывает отличные, хоть и не рекордные, результаты в тестах скорости зарядки. За 30 минут он набирает 59%, а чтобы увидеть 100% придется ждать 70 минут. Устройство имеет батарею емкостью 6600 мАч и продается в Китае за $320.

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На втором месте в рейтинге автономности DxOMark оказался Oppo Find X7 Ultra, на третьем – Honor Magic 6 Pro. Топовый iPhone 15 Pro Max лишь на 40 позиции. По данным тестам, прошлогодний флагман от Apple может протянуть на одном заряде чуть больше двух суток, полная быстрая зарядка занимает два часа.

Топ 10 смартфонов с лучшими батареями в 2024 году

Honor X9c вышел с 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700х1224 пикселя и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и защитой IP65M. Новинка работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшей камерой в конце 2024 года. Выбирали между iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro и Galaxy S24 Ultra.

Если вам нужен самый лучший дисплей, то таковым назвали Pixel 9 Pro. Самый топовый iPhone 16 Pro Max не попал даже в десятку лучших, а базовая модель 2024 года и вовсе разместилась на 40-м месте.

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