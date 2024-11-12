В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola и TCL.

Издание CNET опубликовало материал, в котором перечислены смартфоны с лучшим соотношением цены и качества по состоянию на ноябрь 2024 года. У них получился небольшой список из десяти телефонов.

В рейтинг попали модели от Samsung, Google, Apple, OnePlus, Motorola и TCL. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $700, а самый дешевый – в районе $120.

Google Pixel 8a – лучший Android до 500 долларов. Смартфон "настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным", говорится в обзоре. У Pixel 8 за 700 долларов лучше камеры, больше дисплей и есть беспроводная зарядка, но эти улучшения не кажутся достаточно значительными для переплаты.

– лучший Android до 500 долларов. Смартфон "настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным", говорится в обзоре. У Pixel 8 за 700 долларов лучше камеры, больше дисплей и есть беспроводная зарядка, но эти улучшения не кажутся достаточно значительными для переплаты. Moto G Power 5G (2024) – лучший телефон до 300 долларов. Смартфон представляет собой превосходное сочетание функциональности, мощных камер, достойного аккумулятора и премиального дизайна из веганской кожи. И все это по доступной цене.

– лучший телефон до 300 долларов. Смартфон представляет собой превосходное сочетание функциональности, мощных камер, достойного аккумулятора и премиального дизайна из веганской кожи. И все это по доступной цене. iPhone 14 – лучший смартфон Apple "за свои деньги". Именно на него стоит обновиться с 11-го или более старого iPhone, считают эксперты. При этом свежие версии iOS на iPhone 14 будут приходить еще минимум 4 года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом IPhone 20xx.

– лучший смартфон Apple "за свои деньги". Именно на него стоит обновиться с 11-го или более старого iPhone, считают эксперты. При этом свежие версии iOS на iPhone 14 будут приходить еще минимум 4 года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом IPhone 20xx. OnePlus 12R – "достойный универсал". Этот телефон впечатлил экспертов своей производительностью (за нее отвечает экс-флагманский Snapdragon 8 Gen 2) и временем автономности. Также вы получаете быструю зарядку 80 Вт, которая заряжает батарею с 0% до 100% всего за 30 минут.

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Samsung Galaxy A03S – ультрабюджетный вариант. Аппарат, состоящий из одних компромиссов, но за $160 он предлагает все необходимые функции и справляется с большинством основных задач. Также производитель обещал выпускать для устройства патчи безопасности в течение четырех лет, что неслыханно для такого дешевого телефона.

– ультрабюджетный вариант. Аппарат, состоящий из одних компромиссов, но за $160 он предлагает все необходимые функции и справляется с большинством основных задач. Также производитель обещал выпускать для устройства патчи безопасности в течение четырех лет, что неслыханно для такого дешевого телефона. Motorola Moto G 5G (2024) – самый красивый недорогой телефон. Он сохранил многие особенности своей более дорогой модели $250 2023 года, такие как экран с частотой обновления 120 Гц и два динамика, но вместе с тем получил улучшенный дизайн и NFC для бесконтактных платежей. А его камеры одни из лучших в своем классе.

– самый красивый недорогой телефон. Он сохранил многие особенности своей более дорогой модели $250 2023 года, такие как экран с частотой обновления 120 Гц и два динамика, но вместе с тем получил улучшенный дизайн и NFC для бесконтактных платежей. А его камеры одни из лучших в своем классе. Google Pixel 7a – лучший вариант по скидке. Устройство, которое проще, чем более новый Pixel 8a, но все еще может представлять интерес, если нужен камерофон от Google без изысков.

TCL 50 XL 5G – лучший смартфон до 150 долларов. Это один из самых доступных вариантов, который предлагает дисплей с частотой обновления 120 Гц и NFC для Google Pay и бесконтактных платежей. При этом аппарат поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и неплохим чипом MediaTek Dimensity 6100+.

– лучший смартфон до 150 долларов. Это один из самых доступных вариантов, который предлагает дисплей с частотой обновления 120 Гц и NFC для Google Pay и бесконтактных платежей. При этом аппарат поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и неплохим чипом MediaTek Dimensity 6100+. Samsung Galaxy A15 – лучший недорогой Samsung. Простой выбор для тех, кто хочет купить смартфон, который прослужит долгие годы. Он предоставляет доступ к яркому AMOLED-дисплею и мощной батарейке, запрашивая за это не более 200 долларов.

– лучший недорогой Samsung. Простой выбор для тех, кто хочет купить смартфон, который прослужит долгие годы. Он предоставляет доступ к яркому AMOLED-дисплею и мощной батарейке, запрашивая за это не более 200 долларов. iPhone SE (2022) – лучший недорогой Айфон. Пока Apple не выпустила новое поколение SE, модель 2022 года остается самым доступным iPhone в ассортименте компании. Пускай его дизайн заметно устарел, он с лихвой компенсирует это внутренней начинкой, оснащенной тем же мощным процессором A15 Bionic, что и iPhone 13.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. На первое место вырвался флагман OnePlus 13, дебютировавший пару недель назад.

Меж тем аналитики из Counterpoint публиковали топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2024-го. Самым покупаемым Android-смартфоном является Galaxy A15 4G – это бюджетный аппарат с продвинутой начинкой. В Украине он продается за ~7000 грн.

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