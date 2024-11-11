Весь топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале 2024 года оккупировали устройства Apple и Samsung, если не считать одного Xiaomi.

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире за третий квартал 2024 года (июль-сентябрь).

Статистика снова подтвердила лидерство Apple – первые три места заняли iPhone 15, 15 Pro Max и 15 Pro. Еще одна модель компании находится на восьмом месте – это iPhone 14. Годом ранее в аналогичном рейтинге аппарат занимал первое место, а его предшественник был на четвертом.

Остальные позиции в топ-10 заняты телефонами Samsung, главного конкурента Apple, причем самой популярной моделью является Galaxy A15 4G – это бюджетный аппарат, выпущенный в декабре 2023 года. Возможно, это не самый стильный Android-телефон на рынке, но точно один из самых продвинутых в своем классе. В Украине он продается за ~7000 грн.

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Единственным дорогим телефоном Samsung в списке является Galaxy S24, и он находится только на девятом месте. Более продвинутая версия Galaxy S24 Ultra вообще не вошла в рейтинг, хотя во втором квартале она была как раз таки девятой.

Из "китайцев" в десятку попал лишь бюджетный Redmi 13C 4G.

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