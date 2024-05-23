Xiaomi представила дуэт Poco F6 и F6 Pro – это мощные и доступные смартфоны

По сути, это переименованные Redmi Turbo 3 и Redmi K70 для глобального рынка.

Компания Xiaomi провела презентацию, где представила смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro – это переименованные Redmi Turbo 3 и Redmi K70 для глобального рынка. Обе модели получили топовые спецификации и доступный как для своего сегмента ценник.

Poco F6 получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит. Аппарат базируется на субфлагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 3., имеет 8/12 ГБайт ОЗУ и 256/512 Гбайт встроенной памяти.

Основная камера состоит из двух сенсоров: Sony IMX882 на 50 Мп и 8-Мп сверхширика Sony IMX355. Фронталка – 20 Мп. Устройство получило батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт, стереодинамики, функции управления жестами, NFC и защиту IP64.

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Стоимость Poco F6 за версию 8+256 ГБ составляет $380, модель 12+512 ГБ оценили в $430. Смартфон уже доступен для покупки.

Poco F6 Pro вышла с немного другим дизайном и спецификациям. Здесь используется флагманский чип прошлого поколения – Snapdragon 8 Gen 2, а помимо конфигураций 12+256 ГБ и 12+512 ГБ есть топовая 16+1024 ГБ.

Также аппарат может похвастаться OLED-экраном с разрешением 3200 × 1440 и пиковой яркостью в 4000 нит. Лучше у Pro-версии и зарядка: 120 Вт вместо 90 Вт. Полностью зарядить аккумулятор можно за 19 минут. Камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией, ширик 8 Мп и фронталка на 16 Мп.

Стоимость POCO F6 Pro следующая: 12 + 256 ГБ – 499 долларов, 12 + 512 ГБ – 549 долларов, 16 ГБ + 1 ТБ – 629 долларов. Продажи также начинаются с сегодняшнего дня.

Ранее в ассортименте Xiaomi появилось самое доступное "умное" кольцо на рынке. Это крайне полезный девайс с большой автономностью, который еще и выглядит стильно. А этим летом выйдет первая "раскладушка" Xiaomi в стиле Samsung Galaxy Flip – уже есть первое изображение смартфона.

Также компания пополнила "народную" линейку Redmi Note новой моделью Note 13R. В этом бюджетнике совмещаются большой дисплей, относительно быстрый чип, адекватный набор камер и защита от влаги.

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