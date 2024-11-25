Новинку представят уже 27 ноября.

Xiaomi подтвердила, что серия Redmi K80 будет представлена уже 27 ноября. А пока что производитель опубликовал примеры работы камеры модели Redmi K80 Pro.

Девайс, по словам производителя, получит самый продвинутый набор камер в истории Redmi. В качестве главного сенсора выбрали 50-мегапиксельный Light Hunter 800 с размером 1/1,55 дюйма и поддержкой OIS.

Сверхширокоугольная камера имеет разрешение 32 Мп и обеспечивает угол обзора 120°. Третья камера – телеобъектив Samsung JN5 на 50 Мп с OIS, 2,5х оптическим приближением и плавающей линзой для съемки макро. Различие камер Redmi K80 и Redmi K80 Pro состоит в том, что в базовой модели не будет модуля с телеобъективом.

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В данном случае демонстрируются портретные снимки, которые были сделаны на телевик Redmi K80 Pro с фокусным расстоянием 60-120 мм.

Уже известно, что Redmi K80 Pro получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite и станет самым доступным флагманом на свежем чипе. Производительность в AnTuTu составила почти 3.2 млн баллов – это даже больше, чем у игровых флагманов Asus Phone 9 и Red Magic 10 Pro+. Компания обещает "резкий скачок" в плане улучшения игрового опыта.

Также Redmi K80 Pro сможет похвастаться прочным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, корпусом с защитой IP68/69 и аккумулятором повышенной емкости 6000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Уже подтверждено, что цена Redmi K80 Pro будет стартовать от 4000 юаней, что равняется 560 долларам.

Ранее Xiaomi назвала смартфоны, которые получат HyperOS 2 до конца года. Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде. Тем более, что накануне компания отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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