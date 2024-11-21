Внутри у новинки процессор Snapdragon 8 Elite, а под экраном установлена "невидимая" фронтальная камера на 16 Мп.

Nubia представила в Китае флагманский смартфон Z70 Ultra на Snapdragon 8 Elite, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro и будущим Samsung Galaxy S25 Ultra.

Из особенностей смартфона стоит выделить ультратонкие рамки (всего 1,25 мм) и дисплей, в котором нет видимого выреза для камеры. Также Nubia Z70 Ultra стала первым в мире с двухступенчатой механической кнопкой спуска затвора, пишет Android Headlines.

Характеристики Nubia Z70 Ultra:

Дисплей: 6,85", 2688×1216, AMOLED, 144 Гц, 95,3% площади фронтальной панели.

Процессор: Snapdragon 8 Elite.

Память: 12/16/24 ГБ ОЗУ LPDDR5X + 256/512/1024 ГБ ПЗУ, UFS 4.0

Камера: 50 Мп (основная, Sony IMX906), 50 Мп (широкоугольный объектив, OmniVision OV50D, угол обзора 120 градусов), 64 Мп (телеобъектив, датчик 1/2 дюйма, OIS); под экраном установлена "невидимая" фронталка на 16 Мп.

Аккумулятор: 6150 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт.

Среди других особенностей – защита от воды и пилы по стандарту IP68+IP69, стереодинамики и NFC-модуль. Работает смартфон на новейшем Android 15 под оболочкой Nebula AIOS.

Видео дня

Стоимость Nubia Z70 Ultra в Китае начинается от 635 долларов (~26 000 грн). Топовая конфигурация с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ стоит $870. Цвета три: серебристый, черный и в стиле картины Ван Гога "Звездная ночь". Глобальная презентация Nubia Z70 Ultra ожидается 26 ноября.

В ближайшие недели также ожидается презентация Redmi K80 и K80 Pro. По слухам, это будут самые дешевые смартфоны на свежем чипе Snapdragon 8 Elite.

Ранее исследование показало, какие бюджетные смартфоны чаще всего покупают пользователи в 2024 году. Ожидаемо, модели Xiaomi и Samsung "разрывают" рынок.

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