Презентация ожидается в конце марта.

Эван Бласс, авторитетный инсайдер, поделился утечкой дизайна Google Pixel 9a. Устройство сможет заинтересовать не только поклонников "пиксельфонов", но и тех, кому не нравится дизайн большинства современных смартфонов.

Изображения подтверждают, что Pixel 9a выйдет в четырех цветах: черном, белом, розовом и впервые фиолетовом. На них также можно заметить плоский модуль камеры, который практически не выступает над корпусом.

Такой дизайн отличается от предшественников, у которых камера заметно выделяется. Как и другие представители семейства Pixel 9, Pixel 9a получит плоскую рамку, как у iPhone.

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Рендеры также подтверждают разные функции, которые получит Pixel 9a. В основном это функции на базе Gemini, но также упоминается и "Защита от кражи". Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда телефон резко выхватывают из рук), экран автоматически заблокируется на код-пароль.

Источник издания Android Headlines сообщили, что презентация смартфона Pixel 9a пройдет уже 19 марта 2025 года – это почти на два месяца раньше обычного. В продажу он поступит 26 марта.

Стоимость базовой версии на 8 + 128 ГБ останется неизменной – $499 или 20 000 грн. Это на 100 дешевле iPhone 16E от Apple, который вышел с одинарной камерой, 60-герцовым экраном и без MagSafe.

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