Наконец мы увидим телефон с камерой, которая не выпирает: Pixel 9a против Айфон 16 / коллаж УНИАН

Эван Бласс, авторитетный инсайдер, поделился утечкой дизайна Google Pixel 9a. Устройство сможет заинтересовать не только поклонников "пиксельфонов", но и тех, кому не нравится дизайн большинства современных смартфонов.

Изображения подтверждают, что Pixel 9a выйдет в четырех цветах: черном, белом, розовом и впервые фиолетовом. На них также можно заметить плоский модуль камеры, который практически не выступает над корпусом.

Такой дизайн отличается от предшественников, у которых камера заметно выделяется. Как и другие представители семейства Pixel 9, Pixel 9a получит плоскую рамку, как у iPhone.

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Рендеры также подтверждают разные функции, которые получит Pixel 9a. В основном это функции на базе Gemini, но также упоминается и "Защита от кражи". Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда телефон резко выхватывают из рук), экран автоматически заблокируется на код-пароль.

Фото Pixel 9a 07 марта 2025
Фото Pixel 9a 07 марта 2025
Фото Pixel 9a 07 марта 2025

Источник издания Android Headlines сообщили, что презентация смартфона Pixel 9a пройдет уже 19 марта 2025 года – это почти на два месяца раньше обычного. В продажу он поступит 26 марта.

Стоимость базовой версии на 8 + 128 ГБ останется неизменной – $499 или 20 000 грн. Это на 100 дешевле iPhone 16E от Apple, который вышел с одинарной камерой, 60-герцовым экраном и без MagSafe.

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