Иран втайне от Трампа накопил тысячи ракет, и не без помощи России, - WSJ

В арсенале Ирана насчитывается от 1500 до 2500 ракет.

По оценкам американской разведки, в арсенале Ирана насчитывается от 1500 до 2500 ракет, что дает Тегерану значительные возможности для нанесения ударов по объектам США и их союзников в случае возобновления полномасштабной войны. Как пишет The Wall Street Journal, это противоречит заявлениям представителей администрации, в том числе президента Дональда Трампа, о том, что военный потенциал Ирана был практически уничтожен.

Несмотря на то что США и Израиль нанесли ущерб иранским производственным мощностям, Тегеран продолжает восстанавливать свой арсенал – пусть и медленнее, чем до начала войны, – в основном за счет использования накопленных ранее компонентов. Кроме того, в распоряжении Ирана имеется большое количество беспилотников и ракет малой дальности.

Симона Лидин, занимавшая пост заместителя помощника министра обороны по Ближнему Востоку во время первого срока Трампа, отметила, что даже минимальная оценка в 1500 ракет означает, что Иран восполнил более половины своих довоенных запасов. По ее словам, Иран полностью восстановил свой арсенал в период между 12-дневной войной в июне 2025 года и началом нынешнего конфликта в феврале.

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По словам Джима Лэмсона, бывшего аналитика ЦРУ, специализировавшегося на иранских вооруженных силах, оценить количество ракет у Ирана крайне сложно. Это объясняется тем, что Тегеран держит данную информацию в строгом секрете, к тому же Иран использует продукцию множества различных производителей, а также существуют неизвестные факторы – например, сколько новых ракет Иран способен собрать из готовых компонентов, хранящихся в подземных тайниках.

Ирану также удалось повысить эффективность своих ударов по целям на Ближнем Востоке. Это стало возможным благодаря улучшению разведки и качества данных для целеуказания – в том числе при содействии таких союзников, как Россия, – а также за счет совершенствования тактики, например, путем комбинированного применения ракет и беспилотников, пишет WSJ.

Иран и Россия

Ранее СМИ писали, что сотрудничество между Ираном и РФ усилилось в результате американо-израильских атак на Тегеран.

По оценкам экспертов, РФ помогает Ирану разведданными, спутниковыми снимками, технологиями и военной тактикой. В частности, речь идёт о совершенствовании применения иранских ракет и дронов. Кроме того, есть информация, что Москва передавала Тегерану модифицированные "Шахеды" и переносные зенитные комплексы.

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