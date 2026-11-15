Наконечники стрел с ядом 'рассказали', как люди выживали в пустынном оазисе 125 000 лет назад

Аравия не всегда была такой засушливой, как сегодня: на протяжении последних сотен тысяч лет здесь чередовались влажные и сухие периоды.

Аравийский полуостров служил важнейшим миграционным путем для первых людей, покидавших Африку, которая каждый год смещает Испанию и Португалию, однако засушливый климат создавал серьезные препятствия для тех, кто решился на это древнее путешествие. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что чтобы преодолеть пустыню, нашим предкам пришлось разработать сложные стратегии выживания; как показывают новые исследования, важную роль в их успехе могли играть отравленные стрелы.

Данные о палеоклимате свидетельствуют о том, что Аравия не всегда была такой засушливой, как сегодня: на протяжении последних сотен тысяч лет здесь чередовались влажные и сухие периоды.

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Но даже в периоды увеличения количества осадков вода распределялась по региону неравномерно. Она скапливалась в определенных местах, которые служили для людей своего рода "ступенями" на пути из Африки в Евразию.

Одним из таких мест было древнее озеро Мундафан на юге Саудовской Аравии, которое периодически наполнялось водой, когда климат становился более влажным. На его древнем берегу археологи обнаружили стоянку Урук-эль-Джелиба (возрастом 125 000 лет), где охотники-собиратели добывали крупных травоядных животных, приходивших к озеру, чтобы выжить. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Орудия промысла

Интересно, что в ходе раскопок исследователи обнаружили 5511 каменных артефактов. На некоторых из них видны следы ударов, что позволяет предположить их использование в качестве охотничьего оружия.

Хотя авторы исследования не могут с уверенностью сказать, крепились ли эти каменные наконечники к копьям для ближнего боя или к метательным снарядам, наличие на их поверхности остатков клеящих веществ и растительных волокон подтверждает, что они были насажены на рукояти и являлись частью составных охотничьих орудий. Соавтор исследования Крис Кларксон сказал:

"Одно из самых значимых открытий - свидетельства того, что некоторые каменные наконечники использовались как часть охотничьего оружия. Это говорит о том, что люди изготавливали сложные орудия из разных материалов, а не просто использовали каменные инструменты, которые держали в руках".

Следы таких веществ были обнаружены на 84 процентах изученных каменных наконечников, причем 49 процентов из них имели признаки крепления к рукояти. Среди выявленных растительных смол - египетский бальзам, индийская сенна и некоторые виды фисташковых деревьев (Pistacia). Однако самым интересным результатом стало обнаружение на некоторых из этих орудий соединений, связанных с растением Acokanthera schimperi, которое также называют "деревом ядовитых стрел".

Оружие с отравленными наконечниками

Важно, что в совокупности эти находки позволяют предположить, что доисторические обитатели Урук-эль-Джелибы (Uruq Aljelibah) использовали составное охотничье оружие, смазанное смертельным ядом, для добычи дичи.

На данный момент у авторов нет прямых доказательств того, что это токсичное оружие применялось для убийства животных, однако останки мегафауны, найденные на месте раскопок, указывают на то, что люди разделывали туши бегемотов, страусов, верблюдов, газелей и буйволов.

"На берегу озера сохранились свидетельства существования совсем другой Аравии - края, где пресная вода, травянистые равнины и деревья обеспечивали условия для жизни людей и процветания богатого животного мира", - пояснил один из авторов исследования Франс ван Бухем.

Помимо отравленного оружия, исследователи обнаружили и другие инструменты со следами древесных растений. Это говорит о том, что доисторические охотники-собиратели занимались обработкой древесины и различных растительных материалов. Комментируя разнообразие находок, Кларксон сказал:

"На столь древних археологических памятниках крайне редко удается обнаружить столь целостную картину повседневной жизни: здесь в одном месте представлены охотничье оружие, останки разделанных животных, следы переработки растений и зоны изготовления орудий труда".

Отмечается, что эти находки дают детальное представление о доисторической жизни в Урук-эль-Джелибе и проливают новый свет на роль Аравийского полуострова в процессе расселения древних людей за пределы Африки.

Этот регион служил не просто миграционным коридором - в периоды влажного климата он был полноценной средой обитания, способной поддерживать существование значительных человеческих групп. Здесь процветали пресноводные экосистемы, которыми наши предки пользовались, применяя сложные стратегии охоты.

Новости археологии

Недавно в Пекине археологи нашли три затонувших судна возрастом около 1800 лет, относящихся к эпохам династий Хань и Цзинь. Эта находка служит редким материальным свидетельством существования системы государственных перевозок по внутренним водным путям в древнем Северном Китае.

Суда были обнаружены на глубине около семи метров от современной поверхности земли, недалеко от делового района Лицзэ и места, где когда-то находились городские ворота Цзиньчжунду.

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