Аппарат, как предполагается, будет представлять собой смесь из базовых iPhone 14 и iPhone 16.

Инсайдер Маджин Бу продолжает публиковать фотографии нового недорогого смартфона в серии iPhone SE, который, "будет ощущаться как модель iPhone 16".

Сравнительные снимки позволяют оценить увеличенный модуль основной камеры нового iPhone SE. Если в iPhone SE 3 была установлена основная камера на 12 Мп, то вариант 2025 года оснастят 48-мегапиксельным сенсором. Такой же стоит в iPhone 16.

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Боковые грани бюджетного iPhone SE 4 практически идентичны iPhone 16. Разница только в отсутствии клавиши Camera Control с правой стороны для спуска затвора и управления настройками камеры.

Кроме того, инсайдер опубликовал фотографию, на которой показаны чехлы для нового iPhone SE. Но отметил, что не знает, являются ли представленные цвета оригинальными.

Ранее уже сообщалось, что новый iPhone SE, помимо 48 Мп задней камеры, получит кнопку Action Button, порт USB, чип А18 и поддержку Apple Intelligence. Внешний вид смартфона будет напоминать iPhone 14: диагональ дисплея увеличится с 4,7 до 6,06 дюймов и впервые получит OLED-панель.

Многие инсайдеры сходятся во мнении, что ждать его можно весной 2025 года, с марта по апрель. При цене до 500 долларов (около 21 000 грн) этот телефон просто обречен на успех.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет уже в марте – это почти на два месяца раньше обычного. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне новый смартфон будет сильно отличаться от предшественника.

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