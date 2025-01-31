Многие инсайдеры сходятся во мнении, что ждать его можно весной 2025 года, с марта по апрель.

Инсайдер Majin Bu поделился фото сравнения iPhone SE 4 с iPhone 12 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro – макет нового бюджетного смартфона Apple выполнен на основе последних слухов.

Новый SE будет изготовлен по образцу 14 модели, то есть диагональ дисплея составит 6,06 дюйма. Напомним, iPhone SE 2020 года оснащен 4,7-дюймовым экраном. Несмотря на увеличение диагонали, в современных реалиях он все равно будет считаться "компактом".

Экран у iPhone SE 4, как ожидается, будет OLED, что ознаменует полный отказ Айфонов от iPS. Хотя он и не получит поддержку высокой частоты обновления изображения и останется с 60 герцами.

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Ранее уже сообщалось, что новый iPhone SE получит 48 Мп заднюю камеру, кнопку Action Button, разъем USB, чип А18 и 8 ГБ ОЗУ, чтобы поддерживать Apple Intelligence. А еще это будет первый в истории iPhone с модемом 5G, разработанный Apple.

Многие инсайдеры сходятся во мнении, что ждать его можно весной 2025 года, с марта по апрель. При цене до 500 долларов (около 21 000 грн) этот телефон просто обречен на успех.

Из других новинок, которые ожидаются от Apple этой весной – MacBook Air на M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE.

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