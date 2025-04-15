По сообщению инсайдера, в сложенном виде складной iPhone будет размером с iPhone 13 mini.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми инсайдами о складном iPhone, релиз которого запланирован на конец 2026 года. По сообщению источника, в сложенном виде устройство будет размером с iPhone 13 mini, а также получит Face ID.

Складной айфон получит внешний экран диагональю 5,49 дюйма. Разрешение составит 2088 × 1422 при соотношении сторон 4:3. Аналогичную информацию недавно подтвердил другой инсайдер Минг-Чи Куо, дополнив, что экран будет без складок.

Внутренний экран размером 7,76 дюйма будет иметь разрешение 2713 × 1920 пикселей. Это больше, чем у конкурентов: Galaxy Z Fold5 (7,6 дюйма) и Pixel Fold (7,6 дюйма). Инсайдер также указывает на наличие подэкранной фронтальной камеры. Эта технология позволит избавиться от выреза или отверстия в дисплее, что улучшит внешний вид устройства.

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Эксперты отмечают, что появление складного iPhone может изменить рынок смартфонов. Компания Apple славится тем, что выводит новые технологии на массовый рынок, делая их востребованными и доступными. Не исключено, что именно складной iPhone станет толчком к популяризации этого форм-фактора.

Однако стоить такой телефон будет недешево: по слухам, стоимость iPhone Fold будет начинаться в районе $2000 (~83 000 грн), что почти вдвое дороже Pro-версий iPhone.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон

Как УНИАН уже писал, новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на продукцию Apple. Согласно прогнозам, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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