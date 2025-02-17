Презентация серия Nothing Phone (3a) состоится 4 марта.

Инсайдеры на основе слухов показали, как будет выглядеть Nothing Phone (3a) – самый ожидаемый бюджетный смартфон 2025-го. По некоторым данным, в новом поколении устройство получит дополнительную камеру и физическую кнопку.

Обновленный блок камер оставили в горизонтальном положении, но теперь вместо двух сенсоров установлены три, а одна из камер, если верить утечкам, это телеобъектив на 50 Мп. Два других объектива – основной 50 Мп и ширик 8 Мп.

Кроме того, смартфон должен получить отдельную кнопку для запуска приложения камеры – по аналогии с iPhone 16/16 Pro.

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В плане "железа", Phone (3a) приписывают экран на 6,8 дюйма с частотой 120 Гц, аккумулятор 5000 мАч с поддержкой 45-ватной зарядки, а вместо процессора MediaTek будет использоваться чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Анонс состоится 4 марта.

Стартап Nothing, который основал один из создателей OnePlus, в последние годы вызвал немалый интерес у энтузиастов в мире Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом и одной из самых отзывчивых оболочек.

Главный техноблогер MKBHD называл Nothing Phone (2a) лучшим бюджетным смартфоном 2024 года. Он получил некоторые фишки флагманской модели, сохранил уникальный дизайн, но стоит дешевле.

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