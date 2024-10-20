Конкретной даты анонса OnePlus 13 еще нет, но его должны показать в ближайшие недели.

OnePlus 13 окажется одним из первых флагманов на базе топового процессора Snapdragon 8 Gen 4. Инсайдеры рассказывают, что анонс модели состоится уже в ближайшие недели, но он выйдет не в одиночестве – одновременно стартуют продажи новой магнитной зарядки для мобильных устройств, пишет NotebookCheck.

Устройство, получившее название OnePlus Magnetic Turbine, поддерживает фирменную технологию Oppo AIRVOOC и обладает мощностью 50 Вт. Одной из ключевых особенностей новинки является встроенный вентилятор для эффективного охлаждения.

Как известно, во время беспроводной зарядки смартфон нагревается больше обычного. Поэтому производители, в частности, OnePlus, решают эту проблему путем внедрения систем охлаждения (вентиляторов) и улучшения алгоритмов контроля температуры для снижения перегрева и защиты аккумулятора.

Видео дня

По словам Ли Цзе, главы OnePlus China, OnePlus Magnetic Turbine является магнитной зарядкой "с самой высокой в ​​отрасли мощностью". Стоимость новинки объявят позже – сразу после премьеры OnePlus 13.

Инсайдеры уже показывали, как будет выглядеть OnePlus 13 и какие получит улучшения. Смартфон первым получит топовый дисплей BOE X2 с улучшенной яркостью, лучшей видимостью на солнце и защитой для глаз. Его описывают как "следующий отраслевой эталон" среди экранов для смартфонов.

Еще важными обновлениями станут ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и комбо аккумулятора 6000 мАч + зарядки по проводу 100 Вт. Среди прочего упоминается максимальная защита от воды по стандарту IP69 и специальный вибромотор.

Конкретной даты анонса OnePlus 13 еще нет, но его должны показать уже в ближайшие недели. А чуть раньше пройдет презентация линейки Xiaomi 15.

Вас также могут заинтересовать новости: